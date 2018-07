Van Gaal diz que 'Bayern pode vencer qualquer time'

"Nós jogamos muito bem esta noite. Estávamos muito bem organizados, tanto na defesa como no ataque, e se continuarmos jogando assim seremos bem difíceis de bater", afirmou Van Gaal. "No meu primeiro dia no comando (do Bayern), eu disse que o Barcelona é o melhor time do mundo e o exemplo (a seguirmos). Contra nove times de dez, o Barça venceria, mas nós poderíamos ganhar um jogo."

Mesmo confiante na possibilidade de uma vitória sobre o atual campeão, Van Gaal admitiu que prefere enfrentar o time italiano. "Eu gostaria de jogar contra a Inter, assim teria uma coletiva de imprensa com meu amigo José Mourinho", brincou, citando o técnico da equipe milanesa. "Estou muito ligado no Barça, uma superequipe, nossa referência, e o jogo da Inter nos convém", explicou.

Sobre o croata Olic, grande estrela da partida ao marcar três gols, o treinador minimizou a atuação de gala do atacante, que disse ter feito o jogo de sua vida. "Olic teve um jogo fantástico. Ele marcou três gols e trabalhou duro o jogo todo. Mas ele era o jogador mais próximo do gol, então é normal", comentou Van Gaal.