Van Gaal diz que Holanda está pronta e ansiosa para jogar a Copa do Mundo

LAGOS - O técnico da seleção holandesa, Louis van Gaal, expressou sua satisfação com a boa forma de sua equipe, que continua a se preparar para a Copa do Mundo, e disse que já decidiu o grosso do time que irá levar ao Brasil.

“Criamos um clima esportivo de primeira, porque sabemos que nossos jogadores têm que estar na melhor condição possível”, afirmou ele em Lagos, em Portugal, nesta segunda-feira, quando a Holanda concluiu uma semana em um campo de treinamento fazendo trabalho físico e tático intenso. “Os jogadores mostraram ser esportistas de primeira e deram tudo. Cada um deles se aplicou a dar o melhor de si.”

“Vi os primeiros sinais de um bom espírito de equipe surgindo. Vejo isso na maneira como meus jogadores se comunicam uns com os outros”, declarou Van Gaal em uma coletiva de imprensa retransmitida pela TV holandesa NOS. A notícia é boa, já que os holandeses têm um longo histórico de desentendimentos entre si e de minarem o próprio time em outros grandes torneios.

“Todos sentem que estamos nos aproximando como grupo. Vejo isso nas reações dos jogadores. Estamos na mesma sintonia.”

“É bom sentir isso, e pode levar a algo positivo (no Brasil)”, acrescentou, sem dúvida escolhendo bem as palavras para criarem o máximo efeito, sabendo o que houve no passado. Van Gaal destacou Arjen Robben e Wesley Sneijder como seus dois jogadores essenciais no Brasil. “Há poucos jogadores que cuidam do corpo como Robben faz. A maneira como ele faz tudo, começando pelo aquecimento, acho fantástico.”

Indagado sobre qual jogador o surpreendeu mais pelo preparo e condicionamento, o técnico disse que era Sneijder, que ele descartou durante a campanha classificatória do ano passado por estar fora de forma. “Ele chegou ao campo de treinamento em ótima, ótima condição. Fiquei muito feliz. Isso vem da atitude dos jogadores, de sua disposição de trabalhar em si mesmos.”

Van Gaal declarou ainda não ter certeza de sua escalação, mas saber quem são 20 dos 23 que irão viajar para o Brasil. Ele selecionou um esquadrão preliminar de 30 homens e irá observar quatro deles em ação na partida da seleção sub-23 contra a Escócia na quarta-feira em uma classificatória do Campeonato Europeu.

“Farei minha escolha definitiva depois deste jogo, mas não estou me debatendo com nenhum dilema”, declarou aos repórteres. Havia um plano de anunciar os 23 escolhidos em 2 de junho, o prazo final imposto pela Fifa, mas Van Gaal insinuou que pode adiantar o anúncio.

"Em princípio o time que irei escalar contra Gana será a seleção da Copa do Mundo”, disse sobre o próximo amistoso em Roterdã no sábado. A Holanda ainda recebe o País de Gales em Amsterdã em 4 de junho antes de embarcar para o Brasil, onde divide o Grupo B com Espanha, Chile e Austrália. A seleção deixa o campo de treinamento português na terça-feira e terá uma folga antes de se reagrupar em Roterdã na quinta-feira.