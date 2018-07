Van Gaal diz que Sneijder precisa 'entrar em forma'

Ao justificar a ausência, o comandante destacou que o badalado meio-campista precisa recuperar a boa forma para voltar a defender a seleção holandesa. Atualmente no Galatasaray, da Turquia, o jogador já havia perdido a sua braçadeira de capitão por opção do treinador.

O posto de capitão da Holanda será assumido pelo atacante Robin van Persie, do Manchester United, no amistoso diante de Portugal, enquanto Sneijder reclamou por ter ficado de fora até da pré-lista de convocados para este jogo. Porém, Van Gaal garante que as portas da seleção seguem abertas ao meia que foi um dos principais destaques holandeses na campanha do vice-campeonato mundial na Copa de 2010.

"Sneijder tem de entrar em forma primeiro e, assim que entrar em forma, com seu talento ele provavelmente jogará na seleção", disse Van Gaal, em entrevista coletiva, ao falar sobre o atleta que trocou a Inter de Milão pelo Galatasaray em janeiro e sofreu com problemas físicos nos últimos meses, embora tenha sido campeão turco neste período.

Além da ausência de Sneijder chama a atenção o fato de que Van Gaal descartou deste amistoso com Portugal o goleiro Maarten Stekelenburg, do Fulham, e o zagueiro John Heitinga, do Everton. Ao mesmo tempo, o defensor Paul Verhaegh, do Augsburg, da Alemanha, foi chamado pela primeira vez para defender a seleção e foi a principal novidade desta lista de convocados.

Confira a lista de convocados da Holanda:

Goleiros: Jasper Cillessen (Ajax), Kenneth Vermeer (Ajax) e Michel Vorm (Swansea).

Defensores: Daley Blind (Ajax), Daryl Janmaat (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Feyenoord), Joris Mathijsen (Feyenoord), Paul Verhaegh (Augsburg), Ron Vlaar (Aston Villa) e Stefan de Vrij (Feyenoord).

Meio-campistas: Marco van Ginkel (Chelsea), Jonathan de Guzman (Swansea), Kevin Strootman (Roma), Rafael van der Vaart (Hamburgo), Stijn Schaars (PSV) e Georginio Wijnaldum (PSV).

Atacantes: Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04), Dirk Kuyt (Fenerbahçe), Jeremain Lens

(Dínamo de Kiev), Robin van Persie (Manchester United), Arjen Robben (Bayern de Munique) e Ruben Schaken (Feyenoord).