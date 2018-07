Van Gaal exalta campanha após 'eliminação injusta'

Ao vencer o Brasil por 3 a 0 neste sábado na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo, em Brasília, a Holanda terminou a competição de forma invicta. Eliminada apenas nos pênaltis diante da Argentina na semifinal, a equipe conseguiu deixar uma ótima impressão, embora a frustração pela queda no jogo que valeu vaga na decisão seja inegável para os seus torcedores.

Dentro deste contexto, o técnico Louis van Gaal exaltou a campanha holandesa na entrevista coletiva que concedeu após o triunfo sobre os brasileiros, apesar de ter admitido que não conseguia ver razão para a disputa do terceiro lugar do Mundial. Antes do jogo, ele ressaltou que "só havia uma taça em disputa" ao expressar o seu descontentamento com a obrigação de lutar pela terceira posição. O treinador também destacou neste sábado que os holandeses mereciam melhor sorte na competição, na sua opinião.

"Fizemos 15 gols na campanha, e acho que foi injusta a nossa eliminação. Mas tivemos um torneio fantástico. Estou orgulhoso de meu time e de meu estafe", afirmou Van Gaal, que exaltou o rápido poder de recuperação dos holandeses após a eliminação diante dos argentinos na semifinal.

"Este jogo para nós veio cedo. Em três dias tivemos de reestruturar o time, depois de uma grande decepção de não poder mais lutar pelo título, que era nosso objetivo. Tínhamos de ver a luz no fim do túnel, e hoje conseguimos vê-la. A despeito da resistência do Brasil, vencemos, e isso foi maravilhoso", comemorou.

No fim das contas, a Holanda acumulou cinco vitórias e dois empates em sete partidas nesta Copa, sendo que só tomou quatro gols, três deles na primeira fase. Apesar disso, só conseguiu superar a Costa Rica nos pênaltis nas quartas de final e depois passou em branco diante dos argentinos no tempo normal e na prorrogação, o que acabou se tornando fatal por causa do fracasso nas penalidades.