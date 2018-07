Van Gaal exalta goleada de 7 a 0 em estreia no Manchester United

Um dos destaques da ótima campanha da Holanda na Copa do Mundo no Brasil, terminando na terceira colocação, o técnico Louis van Gaal tinha sua estreia pelo Manchester United bastante aguardada. E logo em sua primeira partida, o treinador mostrou porquê chamou tanta atenção no Mundial. Ele armou uma equipe ofensiva, que goleou o Los Angeles Galaxy por 7 a 0, na noite da última quarta, em amistoso de pré-temporada disputado em Pasadena, na Califórnia.

A atuação de seus comandados e a forma como eles assimilaram as instruções agradou Van Gaal. "Foi fantástico o desempenho deles hoje (quarta)", declarou. "Quando você nos vê treinar, você pode esperar algo bom, mas não um 7 a 0. Foi uma surpresa, mas saiu de gols bonitos e ataques bonitos."

Sem dar chances ao adversário, o Manchester foi marcando gol após gol. O primeiro, aos 13 minutos em belo chute de longe de Welbeck. Rooney fez o segundo, de pênalti, aos 42, e o terceiro, aos 45, após falha da zaga. A atuação do atacante, aliás, foi outro ponto comemorado por Van Gaal, mas ele preferiu exaltar o desempenho coletivo da equipe.

"Eu acho que o resultado sempre importa. Com um resultado como esse, você ganha confiança, e também confia em um novo sistema. Os garotos estão se esforçando para entender as novas informações. Demos muitas informações, mas foi fantástico como eles desempenharam hoje", disse.

No segundo tempo, com muitas mudanças, o Manchester United transformou a vitória em goleada, com os gols de Reece James e Ashley Young, duas vezes cada. Van Gaal ainda aproveitou o amistoso para promover a estreia dos novos contratados: o lateral Luke Shaw e o meia Ander Herrera.