Van Gaal mira Copa da Inglaterra para ganhar primeira taça no United

Fora dos torneios europeus e somente com uma chance remota de ganhar o Campeonato Inglês, o técnico do Manchester United, Louis Van Gaal, quer vencer a Copa da Inglaterra para coroar sua primeira temporada no comando da equipe.

O time precisou de duas tentativas para derrotar o Cambridge United, time da quarta divisão inglesa, empatando o primeiro jogo e ganhando confortavelmente de 3 x 0 em seu estádio, Old Trafford, na terça-feira. Apesar de um progresso pouco convincente, Van Gaal acredita que o 12º título no United na competição pode ser seu. Com Chelsea e Manchester City já eliminados, o técnico tem razão para ser otimista.

"A Copa da Inglaterra é um troféu e eu vivo de troféus como técnico", disse ao site oficial do clube. "Para mim, pessoalmente, quero um troféu em todo lugar que trabalho na primeira temporada. Nós temos uma chance real agora. Nós somos o time com ranking mais alto na Copa. Nosso status é o de maior clube", acrescentou.