Van Gaal mira título europeu em 2017 pelo Manchester United

Tentando se recuperar de um dos momentos mais difíceis da sua história, o Manchester United tem como meta voltar a vencer a Liga dos Campeões da Europa em 2017. Ao menos foi o que afirmou nesta sexta-feira o técnico Louis van Gaal, que revelou um plano ambicioso para as três próximas temporadas.

"Espero que estejamos entre os quatro primeiros nesta temporada - isso combina com um clube como o Manchester United", disse Van Gaal, nesta sexta-feira. "E então talvez o próximo passo seja ser campeão (inglês) e, em seguida, o próximo passo é ser o vencedor da Liga dos Campeões".

Os comentários podem ser encarados como um excesso de otimismo após o começo ruim de temporada. Depois de ganhar apenas um ponto em dois jogos do Campeonato Inglês, disputados contra o Swansea e o Sunderland, o Manchester United perdeu por 4 a 0 para o MK Dons, da terceira divisão, pela Copa da Liga Inglesa na última terça-feira.

Van Gaal, porém, parece contar com o seu retrospecto para garantir que terá sucesso no Manchester United, afinal, também teve começos ruins em outros clubes antes de obter êxito. Afinal, o Barcelona era apenas o décimo colocado do Campeonato Espanhol da temporada 1998/1999 após 14 rodadas, mas depois faturou o título. Em 2009, o Bayern de Munique era o sétimo depois 13 jogos, mas depois foi campeão alemão.

"Quando eu comecei na seleção holandesa (em 2012), ninguém acreditava que poderia se classificar (para a Copa do Mundo)", acrescentou Van Gaal. "Depois disso, eles disseram que não teria qualquer chance de passar da fase de grupos, e depois que íamos perder para todos os adversários", disse o treinador, que levou a Holanda até as semifinais da Copa do Mundo deste ano.

Agora, porém, Van Gaal terá que superar a concorrência de Chelsea, Manchester City, Arsenal e Liverpool para levar o Manchester United aos quatro primeiros lugares do Campeonato Inglês. E ele espera que isso comece a acontecer neste sábado, diante do Burnley, fora de casa, pela terceira rodada.

A esperança está depositada no argentino Angel Di María, que deve estrear após ser contratado junto ao Real Madrid por 59,7 milhões de libras (aproximadamente R$ 222,4 milhões). "Eu acho que ele está pronto para jogar", disse Van Gaal.