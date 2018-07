Van Gaal rebate críticas sobre estilo de jogo do Manchester United

O técnico do Manchester United, Louis van Gaal, produziu um dossiê com estatísticas para rebater as críticas de que a sua equipe utiliza em excesso os lançamentos longos. Após o empate por 1 a 1 com o West Ham no último domingo, Sam Allardyce, o técnico do time adversário, descreveu a equipe de Van Gaal como "bola longa United".

Mas Van Gaal disse que a "interpretação" de Allardyce estava errada. E, em sua entrevista coletiva nesta terça-feira, levou um dossiê com estatísticas para referendar a sua posição.

Ele afirmou que 71,1% dos passes longos - de mais de 25 metros - do West Ham foram para a frente, enquanto os do United foram 49,9%, sendo, portanto a maior parte na diagonal ou para os lados.

De qualquer forma, após brilhar no Real Madrid, o atacante argentino Angel Di María ainda não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do Manchester United e brilhar pelo novo time. Mas Van Gaal garantiu que logo isso vai acontecer. "Di Maria tem de se adaptar ao ritmo de jogo inglês. Essa á a grande diferença com outros países. Ele vai fazer isso. Eu estou convencido disso", afirmou.