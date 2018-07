Van Gaal reclama de maratona de jogos no Inglês em dezembro

Ainda se adaptando ao futebol da Inglaterra, o técnico do Manchester United, Louis Van Gaal, criticou o calendário de dezembro do Campeonato Inglês. O time comandado pelo holandês terá uma semana apertada após o natal, quando encara o Newcastle no dia 26 e dois dias depois, o Tottenham.

"Eu não acho que seja bom para os jogadores jogar dois jogos com intervalo de dois dias e o mês de dezembro deve ser assim", reclamou Van Gaal. "Mas eu quero trabalhar na Premier League e tenho que me adaptar. E vou me adaptar", disse o treinador.

A situação do Manchester ainda não é a pior. A equipe terá até que uma primeira metade do mês tranquila. Até o dia 20, quando encara o Aston Villa, terá feito apenas quatro jogos: Stoke City (no dia 2 de dezembro), Southampton (dia 8), Liverpool (dia 14), além do duelo há cinco dias do natal.

Já o primeiro colocado no Campeonato Inglês, Chelsea, terá menos tempo de descanso durante o período. Do dia três até o primeiro dia de 2015, o time de José Mourinho terá nove jogos, entre torneios nacionais e a Liga dos Campeões. Algo como um jogo há cada três dias.

"Os clubes estão acostumados a jogar a Liga dos Campeões e você não pode dizer que o Chelsea não está acostumado a jogar todos os torneios juntos. Eles estão acostumados com isso e fizeram o planejamento. Quando você é desafiado por toda temporada você se torna melhor", afirmou Van Gaal, tirando das costas do United uma responsabilidade de se aproximar do líder durante dezembro.