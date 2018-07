Van Gaal revela lesão no joelho de Rooney e não dá prazo para volta Horas depois de divulgar a lista de relacionados para o confronto desta quinta-feira diante do Midtjylland, pela Liga Europa, sem Wayne Rooney, o Manchester United explicou o motivo da ausência. Segundo o técnico Louis van Gaal, o atacante sofreu uma lesão no joelho e por isso não viajará para a Dinamarca.