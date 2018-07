Van Gaal revela que Di María segue fora no Manchester United

O técnico Louis van Gaal confirmou nesta sexta-feira que o meia-atacante Ángel di María voltará a desfalcar o Manchester United. Ainda contundido, o argentino ficará fora do time no clássico de domingo contra o Liverpool, no Old Trafford, válido pelo Campeonato Inglês, assim como o lateral-direito Chris Smalling.

Di María desfalca o Manchester United desde que sofreu uma lesão muscular na vitória por 3 a 0 sobre o Hull City, no dia 29 de novembro. Já Smalling sofreu uma contusão na virilha na última segunda-feira, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Southampton, e deverá ficar afastado dos gramados por duas semanas.

Van Gaal, porém, evitou fazer uma previsão sobre quando Di María poderá voltar a defender o Manchester United. "Eu não sou médico, então não posso responder, mas sei que ele não está pronto para jogar contra o Liverpool", disse.

Além disso, Van Gaal revelou que logo poderá contar com os reforços de Phil Jones e do brasileiro Rafael. "A luz no fim do túnel está à vista e acredito que até o final de dezembro nós talvez tenhamos só três ou quatro lesões", afirmou.