Van Gaal 'namora' Sergio Ramos e fala de atacante 'surpresa'

O técnico do Manchester United, Luis van Gaal, sugeriu que o clube pode estar atrás do zagueiro espanhol do Real Madrid Sergio Ramos e também pode contratar um atacante "surpresa". Nas últimas semanas houve especulações de que Ramos, de 29 anos, que possui dois anos restantes em seu contrato com o Real Madrid, poderia se juntar ao United como parte de um acordo de troca incluindo a ida do goleiro David De Gea, de 24 anos, para o time madrilenho.

Também especula-se que o Manchester United tenha interesse em contratar o atacante do Barcelona Pedro, que perdeu espaço com a chegada do uruguaio Luis Suárez ao time catalão, e o atacante Thomas Mueller, do Bayern de Munique, à medida que Van Gaal tenta reformular a equipe após a temporada ruim de 2014-2015. "Não posso falar sobre estes rumores", disse Van Gaal ao ser perguntado sobre Ramos durante entrevista coletiva na turnê norte-americana do clube. "Tenho dito em entrevistas coletivas que é um processo. Talvez o senhor Ramos esteja no processo, nunca se sabe."

Van Gaal disse ainda que o clube pode comprar um atacante, mas alertou que não era um jogador que foi citado pela mídia. "Vocês precisam esperar e ver", disse. "O período de transferências está aberto até 1º de setembro, então temos que esperar", acrescentou.