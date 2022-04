Van Gaal, técnico da Holanda, revela estar em tratamento de câncer na próstata

Louis Van Gaal, técnico da seleção da Holanda, sofre de câncer na próstata. A revelação ocorreu, neste domingo, durante um programa de TV na Holanda. O treinador, de 70 anos, disse que já foi submetido a 25 sessões de radioterapia.

"A possibilidade de você morrer de câncer de próstata não é tão grande. No geral, são as doenças relacionadas ao câncer que provocam a morte", disse o treinador, que já trabalhou no Ajax, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United, entre outros clubes.

A revelação de Van Gaal foi feita em entrevista para a emissora Canal de TV holandês "RTL4", quando da apresentação do documentário "Louis", sobre a vida do técnico.

"Tive a opção de me perguntar: 'Quero mostrar isso às pessoas ou não? Bom, acho que a doença e a morte são parte da vida", disse Van Gaal, de 70 anos. Ele afirmou que os atletas não sabiam do problema e que as sessões de radioterapia foram feitas após os treinos.

"Não disse isso às pessoas com quem trabalho, porque isso os afeta. Assim, pensei que não deveriam saber", explicou Van Gaal. "Eles me viam com as bochechas vermelhas e pensavam 'que cara saudável', mas não é o caso", completou o técnico.

Van Gaal disse que, para esconder o tratamento do público, entrava no hospital por uma porta dos fundos. "Claro, que contei para meus amigos e familiares, mas as pessoas próximas mantiveram o silêncio, e isso foi muito bonito."

Apesar da doença, Van Gaal garantiu que segue com a intenção de dirigir a Holanda na Copa do Mundo do Catar, na qual a seleção vai estar com Catar, Equador e Senegal no Grupo A.