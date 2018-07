Van Ginkel passa por cirurgia e vai desfalcar o Chelsea por seis meses

LONDRES - O holandês Marco van Ginkel passou por uma cirurgia no joelho direito nesta quinta-feira. O Chelsea informou que o procedimento foi realizado com sucesso e que espera ter o jogador de volta a campo em um prazo de seis meses. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho na vitória por 2 a 0 sobre o Swindon, na última terça, pela Copa da Liga Inglesa.

Depois de quatro temporadas no Vitesse (HOL), Van Ginkel foi contratado pelo Chelsea em julho como reforço para a temporada 2013/2014. Os ingleses pagaram oito milhões de euros para tirar o jogador de 20 anos do clube que o revelou.

Antes da transferência para o Chelsea, Van Ginkel foi titular no Campeonato Europeu Sub-21 realizado em junho. No torneiro disputado em Israel, a Holanda foi eliminada na semifinal com uma derrota por 1 a 0 para a Itália. O jogador também tem duas partidas pela seleção principal de seu país.