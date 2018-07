Van Nistelrooy deixará comissão técnica da Holanda em junho

O ex-jogador Ruud van Nistelrooy não permanecerá na comissão técnica da seleção holandesa, hoje dirigida por Danny Blind. O assistente técnico não vai renovar o seu contrato, que se encerrará no fim de junho, para passar a trabalhar nas divisões de base do PSV Eindhoven, clube que defendeu na sua carreira profissional, entre 1998 e 2001.

A confirmação da saída de Van Nistelrooy, de 39 anos, foi realizada nesta quarta-feira pela Real Associação Holandesa de Futebol. O ex-atacante de clubes como PSV, Manchester United e Real Madrid foi contratado para trabalhar na seleção da Holanda após a Copa do Mundo de 2014.

Depois de alcançar as semifinais do torneio no Brasil, a equipe teve desempenho pífio nas Eliminatórias para a Eurocopa e não se classificou para o torneio deste ano na França. O substituto de Van Nistelrooy ainda não foi definido pela associação.

"Eu acho que ele tem o talento para se tornar um bom treinador e lhe desejamos todo o sucesso com o PSV", disse Blind sobre Van Nistelrooy, que marcou 35 gols em 70 partidas disputadas pela seleção da Holanda.