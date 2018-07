Van Persie adia conversas sobre novo contrato com o Arsenal

Há rumores de que Van Persie, artilheiro do Campeonato Inglês nesta temporada com 22 gols, deixará o Arsenal após oito anos -seu atual contrato expira no ano que vem.

Em sua coluna no programa divulgado na véspera do clássico contra o Tottenham Hotspur neste domingo, Van Persie disse que as discussões sobre um novo contrato não terão início antes do final da atual campanha, já que só quer se concentrar no esporte.

"Têm surgido muitas histórias, geralmente contraditórias, sobre a situação do meu contrato ultimamente, então gostaria de esclarecer", escreveu.

"Não há nada de complicado ou sinistro -o time e eu concordamos em conversar no final da temporada e ver em que pé estão as coisas. O chefe (o técnico Arsène Wenger), (o executivo-chefe) Ivan Gazidis e eu estamos satisfeitos assim".

"Preciso ter toda a minha atenção no futebol -em capitanear este time, melhorar a cada dia, fazer um trabalho extra no campo de treinamento e me preparar para o calendário de jogos bastante puxado que temos".

"Se olhar a lista, não há muito tempo para sentar e pensar em mais nada!"

"Para mim, este é um momento para jogar futebol, e não falar de assuntos pessoas".

O Arsenal vem tendo uma temporada irregular, mas Van Persie tem sido infalível, somando 28 gols em todas as competições antes do embate deste domingo.

Depois de enfrentar o Spurs, o Arsenal viaja a Liverpool no próximo sábado, antes de o Milan ir aos Emirados Árabes Unidos na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os londrinos tentarão a tarefa quase impossível de superar seu déficit, após a derrota de 4 x 0 na partida de ida.

Eliminado da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, fora da disputa pelo título do Campeonato Inglês e sem grandes chances de avançar na Liga dos Campeões, o Arsenal ruma para a sétima temporada consecutiva sem um troféu.