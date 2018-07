Van Persie desfalca Arsenal, mas deverá jogar final

Apesar disso, o treinador disse que conta com a presença dos dois jogadores na partida do próximo domingo, contra o Birmingham, no Estádio de Wembley, pela final da Copa da Liga Inglesa. Além de não contar com Van Persie e Koscielny, o Arsenal não terá nesta quarta o meia Diaby, suspenso e com uma lesão na panturrilha.

"Nós não teremos Van Persie, Diaby e Koscielny à disposição. Todos os outros estão aptos a jogar", afirmou Wenger, em entrevista ao canal de TV do Arsenal, na qual ele se mostrou esperançoso em relação ao aproveitamento do holandês e do francês diante do Birmingham. "Ambos estão com lesões de curto prazo de recuperação e eles têm uma chance de jogar no domingo", reforçou.

Na vice-liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal receberá o Stock City, em Londres, com o objetivo de ficar apenas um ponto atrás do líder Manchester United. Já a equipe visitante lutará para deixar a décima posição da tabela.