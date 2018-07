Van Persie deve desfalcar Manchester contra o Liverpool Depois de ficar de fora da derrota diante do Manchester City, no último domingo, o atacante Robin van Persie deve voltar a desfalcar o Manchester United em um clássico. O jogador ainda não se recuperou de uma lesão muscular na virilha e não deverá entrar em campo contra o Liverpool, nesta quarta-feira, no Old Trafford, pela Copa da Liga Inglesa.