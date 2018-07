Van Persie e Van Bommel retornam à seleção holandesa

A decisão do treinador pode desagradar os clubes dos dois jogadores, já que ambos acabaram de se recuperar de lesões. Van Bommel, do Bayern de Munique, voltou aos treinamentos na última quarta-feira, após uma lesão no joelho.

Nos últimos dias, a Federação Holandesa de Futebol se desentendeu com o clube alemão, que reclama das constantes lesões sofridas pelo volante e pelo meia-atacante Robben, que está voltando de contusão, em partidas da Holanda.

Já Van Persie ficou mais de dois meses afastado no Arsenal, por conta de uma cirurgia no tornozelo. O atacante voltou a campo apenas no último fim de semana, na derrota por 1 a 0 para o Newcastle. E foi chamado para a seleção.

Van Marwijk defendeu a convocação dos dois jogadores, na lista dos 21 chamados para a partida contra os turcos, dizendo que ambos foram considerados em boa forma física por seus clubes e estão prontos para jogar pela seleção.

Outra convocação que deve provocar polêmica é a do meia Sneijder, da Inter de Milão, que revelou recentemente estar muito desgastado. Mesmo assim, o astro da campanha do vice-campeonato mundial foi incluído na lista holandesa.

Confira a lista de convocados da seleção holandesa:

Goleiros - Stekelenburg (Ajax) e Vorm (Utrecht)

Defensores - Boulahrouz (Stuttgart), Pieters (PSV Eindhoven), Heitinga (Everton), Hedwiges Maduro (Valencia), Mathijsen (Hamburgo), Van der Wiel (Ajax), Wisgerhof (Twente) e Emanuelson (Ajax)

Meio-campistas - Afellay (PSV Eindhoven), Mark van Bommel (Bayern de Munique), Schaars (Alkmaar), Theo Janssen (Twente), Sneijder (Inter de Milão), Van der Vaart (Tottenham) e De Zeeuw (Ajax)

Atacantes - Huntelaar (Schalke), Kuyt (Liverpool), Jeremain Lens (PSV Eindhoven), Robin van Persie (Arsenal)