Van Persie faz dois e Arsenal vence Villa

Arsenal perdia por 2 x 0 no intervalo, mas os gols de pênalti de Van Persie e mais um de Theo Walcott viraram a partida no Emirates e mandaram o time de Arsene Wenger para um confronto fora de casa contra Sunderland ou Middlesbrough.

O Sunderland tinha empatado mais cedo por 1 x 1 em casa com o Boro com Fraizer Campbell, que entrou no intervalo, empatando após Barry Robson abrir o placar para o time da segunda divisão no Stadium of Light. Os dois times jogarão novamente.

O Arsenal foi vaiado no intervalo quando o Villa vencia por 2 x 0 com gols de Richard Dunne e Darren Bent.

Mas após o intervalo Dunne derrubou o meia Aaron Ramsey na área e Van Persie venceu o goleiro do Villa Shay Given na cobrança de pênalti.

Três minutos depois Walcott empatou em 2 x 2 quando a bola rebatida para a rede na tentativa de Alan Hutton afastar após Shay Given dar rebote.

A virada se completou aos 16 da etapa final, quando Bent desarmou Laurent Koscielny com falta dentro da área e deu a Van Persie a chance de mostrar seu talento na cobrança de pênalti novamente.