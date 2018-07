Van Persie poderá voltar ao Manchester United nesta quarta

MANCHESTER - O técnico David Moyes revelou nesta terça-feira que Robin van Persie tem chance de fazer o seu retorno ao Manchester United no jogo desta quarta, diante do Everton, no Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. O atacante holandês está sem jogar desde 10 de novembro, quando sofreu uma lesão na virilha no clássico em que marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal, atual líder da competição nacional, em Manchester.

Moyes, entretanto, preferiu não confirmar a volta do jogador na partida em que enfrentará pela primeira vez o clube que dirigiu por 11 anos antes de assumir o lugar de Alex Ferguson no Manchester. "Robin está bem. Ele tem uma chance de jogar", disse o comandante, em entrevista coletiva. Van Persie marcou sete gols em 10 jogos pelo time neste Campeonato Inglês, no qual hoje o Manchester ocupa apenas a oitava posição, com 22 pontos em 13 partidas disputadas. Já o Everton está um pouco à frente, com 24, na quinta posição.

E, ao comentar como será o seu reencontro com o Everton, Moyes negou que será um jogo muito emocional para ele, embora tenha feito uma série de elogios ao seu ex-clube e ser muito grato pelo longo tempo trabalhando no rival desta quarta. "O Everton foi um grande clube para mim... Eles foram fabulosos comigo", reconheceu, para depois apostar que a torcida do Everton vai tratá-lo de forma respeitosa neste reencontro. "Os torcedores do Everton entendem o futebol e acho que eles entendem que eu levei um monte de jogadores bons para lá", completou.