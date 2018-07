Van Persie sofre lesão na coxa e desfalca Holanda

A notícia surpreendeu porque Van Persie atuou normalmente pelo Manchester United na última rodada do Campeonato Inglês, na partida diante do Aston Villa, no sábado. Na ocasião, ele inclusive deu a assistência para o terceiro gol da equipe, marcado por Chicharito Hernandez, que selou a virada por 3 a 2.

Para o lugar de Van Persie, que já marcou 31 gols em 71 jogos pela seleção, Van Gaal chamou Bas Dost, do Wolfsburg. No entanto, Huntelaar deverá ser o titular. O atacante do Schalke já atuou em 59 partidas pela Holanda, com 34 gols marcados.