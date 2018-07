Van Persie vai jogar pela Holanda contra Equador após lesão

AMSTERDÃ - Robin van Persie vai ser o capitão da Holanda no amistoso pré-Copa contra o Equador, no sábado, com o técnico Louis van Gaal insistindo em colocá-lo em campo após um longo afastamento por lesão.

“Ele deve estar em forma. Todos os amistosos antes da Copa do Mundo são partidas para ir se preparando”, disse Van Gaal à TV NOS, durante retorno dos preparativos holandeses visando a Copa, em Hoenderloo, nesta quinta-feira. Van Persie esteve afastado por dois meses com uma lesão no joelho e voltou a jogar nas últimas três partidas da temporada pelo Manchester United, nas duas primeiras como reserva e somente a última como titular, contra o Southampton..

O atacante de 30 anos chegou ao centro de treinamento holandês nesta quinta e vai jogar contra o Equador em Amsterdã no sábado. A Holanda também tem amistosos marcados contra Gana em Roterdã, em 31 de maio, e País de Gales em Amsterdã, em 4 de junho. Van Gaal vai colocar em prática a nova tática de 5-3-2, a mesma que usará na Copa.

“Vou começar a partida com o grupo que tenho treinado pela última semana e meia. Eles sabem com o que temos nos ocupado”, acrescentou Van Gaal. O treinador começou o primeiro de muitos períodos curtos de treinamento na semana passada, com os jogadores que atuam na Holanda, logo após o término da temporada holandesa.

Desde então se juntaram ao time todos, exceto cinco, dos jogadores da seleção que atuam fora de casa. Mas os quatro atletas sub-21 surpreendentemente convocados por Van Gaal na lista provisória de 30 homens, divulgada na terça, deixaram temporariamente o CT da Copa para jogar contra a Escócia (28 de maio) e Luxemburgo (3 de junho), em partidas válidas pelas eliminatórias do Campeonato Europeu sub-21.

São eles Jean-Paul Boetius, Quincy Promes, Karim Rekik e Tonny Vilhena. “O time sub-21 é tão importante quanto o time principal. Eles vão voltar ao elenco se forem escolhidos entre os 23 finais”, disse Van Gaal. “Eles ainda podem fazer por merecer uma vaga na Copa do Mundo se jogarem bem pelo sub-21.”

A equipe holandesa vai viajar no início da semana que vem com 26 jogadores a Portugal, para seu próximo período de treinamento.