Van Persie vai voltar ao Arsenal após ficar 5 meses fora

O jogador rompeu os ligamentos do seu tornozelo em um amistoso da seleção holandesa, em novembro do ano passado, e retornou normalmente aos treinos ao lado dos seus companheiros de equipe na semana passada.

O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, afirmou nesta terça-feira que Van Persie ficará no banco de reservas como opção na partida contra o Tottenham. "Falta a ele um pouco de ritmo de jogo, mas quando eu relaciono um jogador significa que está apto e afiado (para atuar)", disse o treinador, ressaltando em seguida que o atacante "é um jogador muito importante para o clube".

O Arsenal está na terceira posição do Campeonato Ingles, com 71 pontos, três atrás do líder Chelsea e dois do Manchester United, o vice-líder, a cinco rodadas para o fim da competição. O Chelsea, porém, enfrenta o Bolton nesta terça-feira, em casa, e poderá ampliar a vantagem no topo.