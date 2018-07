Van Praag diz que é 'difícil aceitar vitória de Blatter' na eleição da Fifa

"No fim de um processo democrático, o derrotado deve sempre parabenizar o vencedor. Para mim, isso nunca foi tão difícil como agora", afirmou o dirigente europeu. "É difícil aceitar que a maioria votou numa pessoa cuja campanha não passou do que ele fez nestes últimos 16 anos."

"Nos últimos anos, venho pedindo uma fundamental mudança na Fifa, em sua governança, em sua liderança, em seus fundamentos. Foi por isso que decidir me candidatar para a presidência", comentou Van Praag, que desistiu de ser candidato para apoiar outro opositor, o príncipe jordaniano Ali Bin al-Hussein. Para o holandês, o jordaniano era quem tinha mais chances de desbancar Blatter.

O resultado, contudo, não foi o esperado. O suíço levou a maior parte dos votos no primeiro turno, mas não conseguiu assegurar a vitória direta. No entanto, o príncipe desistiu antes do segundo turno, garantindo o triunfo de Blatter.

"Perdemos a batalha, mas o processo ainda está longe do fim. Em um momento no qual a Fifa é atormentada por um turbilhão e manchada por corrupção, eu vou continuar a lutar por uma Fifa melhor. Por uma Fifa que coloque o desenvolvimento do futebol em primeiro lugar, e não ela própria como prioridade", afirmou.

Van Praag revelou que pretende se reunir com outros dirigentes para discutir o futuro da Fifa. Como presidente da federação holandesa, o dirigente é membro da Uefa, forte crítica da gestão de Blatter. Seu presidente, Michel Platini, pediu a renúncia do suíço diante do escândalo de corrupção que abalou a entidade nos últimos dias.