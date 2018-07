Vandalismo no Itaquerão preocupa Corinthians

O Itaquerão vai receber novamente bom público neste domingo para o clássico entre Corinthians e Santos, pelo Campeonato Paulista. Até o fim da tarde de sábado foram vendidos 31 mil ingressos, o que deve gerar cerca de R$ 2 milhões de bilheteria ao Corinthians.

A preocupação da diretoria, no entanto, é com possíveis atos de vandalismo da torcida visitante, que têm sido frequentes no seu estádio. No ano passado, por exemplo, durante clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, palmeirenses quebraram 258 cadeiras e um secador de mão do banheiro.

O prejuízo foi estimado em R$ 45 mil e o então presidente do Corinthians, Mário Gobbi, optou por não mandar a conta para o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, apesar de os dois clubes terem um acordo de que eventuais danos provocados pelas suas torcidas no estádio do rival deveriam ser pagos pelas respectivas diretorias.

Este ano, no jogo com o São Paulo, pela Libertadores, no dia 18 de fevereiro, pelo menos 40 cadeiras foram destruídas no setor Sul do estádio, destinado à torcida visitante.

Apesar dos prejuízos que o Corinthians tem sofrido por causa do mau comportamento de torcedores de outras equipes, principalmente nos clássicos, não está nos planos da diretoria mexer na atual configuração do estádio e retirar os assentos do setor.

“Vamos insistir para ver se povo se educa e tem consciência de que não pode quebrar as cadeiras. Se quebrarem, infelizmente teremos de trocar”, disse o superintendente de futebol e responsável pelas obras do Itaquerão, Andrés Sanchez.

O único setor da arena sem cadeiras é o Norte, onde ficam as torcidas organizadas do Corinthians. A remoção, feita após a Copa do Mundo, foi um pedido das próprias uniformizadas, que preferem assistir aos jogos de pé, e segue o modelo de outros estádios, com o Signal IDuna Park, do Borussia Dortmund, da Alemanha, e a Arena Grêmio, em Porto Alegre.

PRESSÃO

O Corinthians acumula 28 jogos de invencibilidade no seu estádio. O time sofreu apenas uma derrota até agora no Itaquerão. Foi na abertura do estádio, no dia 18 de maio do ano passado, para o Figueirense. Depois, o time obteve 22 vitórias e seis empates em casa.

Em quatro clássicos disputados no novo estádio, o Corinthians venceu todos. Foram duas vitórias contra o São Paulo, uma diante do Palmeiras e outra em cima do Santos.