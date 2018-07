Vândalos atacam restaurante de dirigente do Palmeiras

Mais uma vez vândalos travestidos de torcedores do Palmeiras depredaram um dos restaurantes do vice-presidente de futebol do clube, Roberto Frizzo, e ainda atearam fogo em uma banca de jornal que fica na frente do restaurante, na Rua Oscar Freire, no Jardins, na madrugada de sábado para domingo.

O vice-presidente não quis dar entrevista e apenas se limitou a dizer que não iria falar sobre o acontecido e que lamenta a atitude de "vândalos que só querem aparecer", como ele disse.

Além de depredarem o local, os torcedores picharam os muros e portas do restaurante com xingamentos e provocações ao vice e ao presidente Arnaldo Tirone. "Cupa (sic) do presidente. Feliz Natal", foi uma das pichações.