Vândalos incendeiam loja palmeirense e fazem ameaças Horas depois de o Palmeiras ter sido derrotado por 3 a 2 pelo campeão Fluminense, em Presidente Prudente (SP), e ficado muito próximo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, vândalos atearam fogo, na madrugada desta segunda-feira, à loja do clube, que fica localizada no número 1.855 da Rua Turiassu, no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo e nas imediações do Estádio Palestra Itália.