Vanden Borre sofre fratura e desfalca Bélgica na Copa

O técnico belga Marc Wilmots confirmou nesta sexta-feira que o lateral-direito Anthony Vanden Borre sofreu uma fissura na fíbula da perna esquerda e não vai mais jogar na Copa do Mundo. Apesar disso, o jogador do Anderlecht continuará com a delegação da Bélgica, que está classificada para disputar as oitavas de final contra os Estados Unidos, terça, em Salvador.

"Vanden Borre tem uma fissura na fíbula. Ele não vai mais jogar o Mundial, mas continuará com o resto da equipe", disse Wilmots, pelo Twitter. O jogador se machucou durante o jogo contra a Coreia do Sul, na quinta-feira, pela última rodada da fase do Grupo H, quando a Bélgica venceu por 1 a 0 e manteve o aproveitamento 100% na Copa - ele deixou o campo carregado.

O jogador do Anderlecht ganhou a vaga na partida depois que o treinador resolveu poupar o titular Alderweireld, que ficou de fora por ter recebido anteriormente um cartão amarelo. Para a sequência no Mundial, o lateral do Atlético de Madrid vai retomar a posição.

Fora Vanden Borre, a Bélgica tem outros dois jogadores lesionados. O zagueiro Kompany, com problema na virilha, e o lateral-esquerdo Vermaelen, com contusão na coxa direita, são dúvidas para o jogo de terça-feira, em Salvador, contra os norte-americanos.