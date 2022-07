Vanderlan recebe elogios no Palmeiras após atuação destacada contra o Inter: 'Predestinado'

Foi do pé esquerdo do garoto Vanderlan que Gabriel Menino recebeu passe preciso para fazer o gol da vitória do Palmeiras sobre o Internacional por 2 a 1, no domingo, pelo Brasileirão. O jovem lateral-esquerdo teve atuação elogiada, ajudando na marcação e no apoio ao ataque, e recebeu elogios do técnico Abel Ferreira e de companheiros.

"Por mérito próprio, hoje ele é o número 2 (da posição). Amanhã, daqui a uma semana, quinze dias, não sei, mas hoje é ele. Mérito do trabalho dele. Ele tem cabeça (boa), é muito predestinado, treina muito bem em qualquer posição", analisou o treinador português.

Vanderlan errou apenas um dos 37 passes que deu na partida e foi o segundo atleta que mais desarmou, segundo números da plataforma Footstats. Foi o sétimo jogo do menino de 19 anos em 2022 pelo time profissional e o quarto no Campeonato Brasileiro. "A gente fica muito feliz porque são meninos trabalhadores, que buscam sempre sonhar grande. Eles são comprometidos e escutam o Abel, que procura ensinar e passar o que é bom para eles. Cabe aos garotos ouvirem um cara que quer o bem deles", avaliou o goleiro Weverton.

O zagueiro Gustavo Gómez foi outro a enaltecer o comportamento de Vanderlan dentro e fora de campo. "Ele é muito tranquilo. Hoje e contra o América, ele fez um jogo muito bom. Ele é novo, mas escuta os outros e merece a fase que está vivendo. Agora é manter os pés no chão".

Abel Ferreira sempre teve um cuidado especial com os garotos do time e entende a utilização dos jovens dentro de um processo gradativo. Aos poucos, os jogadores vão se adaptando, ganhando rodagem e ajudando a equipe em campo. Enquanto Piquerez se recupera de dores musculares, Vanderlan momentaneamente ganhou a posição de Jorge.

Líder do Brasileirão com 39 pontos, o Palmeiras só volta aos gramados no sábado, quando enfrentar o Ceará, às 16h30, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. O time foi eliminado da Copa do Brasil.