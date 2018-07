Vanderlei chega ao Santos e se diz pronto fisicamente para atuar

O Santos apresentou nesta sexta-feira seu novo goleiro para a temporada 2015. Vanderlei assinou contrato por empréstimo de um ano e chega para substituir Aranha, que se desligou do clube paulista na Justiça. Por questão de documentação, ele ainda não poderá estrear neste domingo, contra o Ituano, na primeira rodada do Campeonato Paulista, mas garantiu estar pronto para atuar.

"Fisicamente e tecnicamente estou bem, fiz a pré-temporada normalmente, fiquei pouco tempo parado. Creio que quando o Enderson (Moreira) optar por mim, vou procurar fazer o meu melhor", declarou o goleiro, que deixou o Coritiba após quase oito anos no clube paranaense.

Vanderlei recebeu a camisa 1 e, ao menos inicialmente, chega para ocupar a titularidade. No entanto, será Vladimir o dono da posição na primeira partida e o novo contratado sabe que largará atrás, principalmente se o concorrente se destacar. "Somos dois goleiros de qualidade, o Vladimir vai estrear agora e espero que quando o Enderson optar por mim, possa agradar também."

Feliz pelo acordo, Vladimir admitiu a dificuldade em deixar o Coritiba pelo laço afetivo criado ao longo dos anos no Paraná, mas celebrou a chegada a um clube grande de São Paulo. Nem mesmo a pressão atravessada pelo Santos, que tem sofrido com problemas econômicos e com a ira da torcida, parece incomodar o novo reforço.

"É uma grande oportunidade, o sonho de todo o atleta vestir uma grande camisa, estar em uma das melhores equipes do País, espero que em campo faça o meu melhor. Quero construir uma historia pelo Santos", disse. "A pressão não incomoda, o Santos vai ser sempre cobrado por isso. A pressão para o atleta de futebol tem que ser assim, temos que encarar de melhorar forma possível."