Vanderlei comemora 200 jogos pelo Santos e evita projetar novas metas no clube

O goleiro Vanderlei comemorou nesta quinta-feira a marca de 200 jogos pelo Santos, alcançada no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, quarta-feira, na Arena Corinthians, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

"É expressiva. Poucos atletas chegam a essa marca por um grande clube como é o Santos. Fico feliz demais. Agora quero mais, né? Tem que pensar sempre em mais partidas, mais títulos. Desde que cheguei em 2015 a equipe tem brigado por títulos, sendo competitivo... tem que manter isso. Espero conquistar um campeonato grande esse ano pelo santos", disse o jogador.

Vanderlei está entre os dez goleiros com número de jogos pelo clube. No entanto, ainda está apenas na metade do caminho para chegar ao topo. Manga, com 401 jogos, é o goleiro que mais jogou pelo clube, seguido por Fabio Costa, com 345 partidas.

"O futuro a Deus pertence. Óbvio que quanto mais jogos fizer melhor. Mas tem que pensar no dia a dia. Fazer o nosso melhor hoje. Nossas metas vão acontecer. Para isso tenho que estar bem todos os dias e ajudar o santos", projetou.

Não é só pelo Santos que Vanderlei é considerado ídolo. O jogador de 34 anos atuou por oito temporadas pelo Coritiba, onde tem mais de 400 jogos disputados pelo clube paranaense. Mas como o goleiro fala apenas em focar no próximo passo, a missão que o time alvinegro terá pela frente agora é o Internacional, domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Como estamos ainda perto da zona de rebaixamento nosso pensamento está apenas em buscar a vitória para estar na pausa da Copa em uma posição tranquila. Vamos ver se somamos seis pontos nos próximos dois jogos para o Jair ter tranquilidade para trabalhar e voltarmos ainda melhor", finalizou.

Confira a relação dos goleiros que mais atuaram pelo Santos:

Manga (1953 a 1959) - 401 jogos

Fábio Costa (2000 a 2003 e 2006 a 2010) - 345 jogos

Laércio (1957 a 1969) - 337 jogos

Gylmar (1962 a 1969) - 331 jogos

Marolla (1973 a 1983 e 1985) - 282 jogos

Rodolfo Rodriguez (1984 a 1988) - 255 jogos

Cejas (1970 a 1974) - 252 jogos

Sergio Guedes (1989 a 1993 e 1996) - 242 jogos

Cláudio Mauriz (1965 a 1973) - 232 jogos

Vanderlei (desde 2015) - 199 jogos

Edinho (1991 a 1998) - 195 jogos