Vanderlei detona atuação do Santos: 'Não fizemos nada em campo'

O goleiro Vanderlei demonstrou toda a sua insatisfação com a atuação do Santos na derrota para a Chapecoense nesta segunda-feira, por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Santos é dominado pela Chapecoense, perde e dá adeus à luta pelo título

Irritado com a postura do time, que foi facilmente dominado pela Chapecoense, Vanderlei afirmou que a equipe "não fez nada". "É inexplicável, fizemos uma péssima partida. Não fizemos nada em campo e a Chapecoense tomou conta."

Quarto colocado e agora matematicamente fora da briga pelo título brasileiro, o Santos precisa reagir para terminar o ano de "maneira decente", segundo acrescentou o goleiro.

"Precisamos de mais. Estamos brigando pelas primeiras posições. É preciso ter a cabeça no lugar e saber que do que jeito que está não pode. Temos que terminar o ano de maneira decente", alertou.

Questionado sobre a má fase de Lucas Lima, que tem se negado a renovar com o Santos, Vanderlei preferiu desconversar. "É complicado falar de outro atleta. Quem tem de saber é ele. Está procurando fazer o melhor e as coisas não estão acontecendo."

Mais importante do que encontrar culpados, segundo Vanderlei, é o elenco se fechar para reagir o quanto antes. "O grupo tem que se fechar e resolver dentro de campo. Tem que melhorar o quanto antes e temos que reagir. Do jeito que está, não pode."