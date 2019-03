Vanderlei diz ser 'fominha' e espera não participar de rodízio no Santos

O status de titular absoluto de Vanderlei no Santos sofreu um pequeno abalo em 2019. Embora venha mantendo essa condição com o técnico Jorge Sampaoli, o goleiro agora convive com a "sombra" de Éverson, contratado recentemente, após pedido do treinador, por sua qualidade na saída de jogo com os pés.

Éverson recebeu três chances desde que chegou ao Santos, em dois jogos do Campeonato Paulista, contra Mirassol e Palmeiras, e no confronto com o América-RN pela Copa do Brasil, competição em que o ex-goleiro do Ceará deverá ser o titular. E não foi vazado em nenhum desses compromissos, tendo atuações seguras.

Esse cenário pode ser ampliado nos próximos dias, pois o time já está classificado às quartas de final do torneio estadual, o que pode levar Sampaoli a rodar o grupo de jogadores do Santos nos compromissos com Novorizontino, na sexta-feira, e Botafogo de Ribeirão Preto, na próxima quarta.

Mas Vanderlei, que se definiu como "fominha", espera não fazer parte desse rodízio, embora entenda a necessidade da comissão técnica de dar ritmo de jogo a todo o elenco.

"Eu prefiro estar no gol sempre. Além de eu ser fominha, eu quero é jogar, ralo muito nos treinos. Mas sabemos que é importante todos jogarem. Quando o Éverson tem entrado, tem dado conta do recado. É importante dar chance para todos. E o Santos está bem servido em todos os setores", disse, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, às vésperas do duelo com o Novorizontino no Pacaembu.

Vanderlei também minimizou o debate sobre quem deverá ser o goleiro titular do Santos e avaliou que Sampaoli saberá escolher o melhor para o time. "A gente nunca vai agradar a todos, isso é normal do futebol. Essa questão é mais para a comissão técnica. Eu procuro fazer o meu melhor. Independentemente do que falem, tanto eu quando o Éverson trabalhamos bem no dia a dia. O cara treina para jogar. Ajudar o Santos é o mais importante", acrescentou o goleiro.