Vanderlei festeja boa fase individual, mas valoriza força de grupo do Santos

O goleiro Vanderlei, em grande fase no Santos - não sofre gols há cinco partidas -, festeja o momento individual, mas prefere valorizar a força do grupo ao analisar a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao site do clube, o goleiro divide os méritos pela boa campanha - o time é um dos primeiros colocados na tabela de classificação - com o restante do elenco.

"É muito importante, fico feliz, mas o melhor de tudo é que os resultados estão vindo. O nosso coletivo está muito bem, não é apenas a defesa. Isso é resultado do trabalho de todos. Não é só o setor defensivo, os atacantes colocam pressão ali na frente. E além desse ótimo momento em conjunto, os jogadores estão fazendo os gols necessários", ponderou o goleiro.

Vanderlei já observou algumas mudanças na forma de jogar da equipe sob o comando do técnico Levir Culpi, que substituiu Dorival Júnior. "O time está jogando com um pouco mais de velocidade, posse de bola, principalmente fora de casa, utilizando muito os contra-ataques. E, claro, isso vai aumentando nossas chances de vencer. E está acontecendo", analisou.

Com 16 pontos, obtidos em cinco vitórias e um empate, o Santos terá pela frente o Sport, neste sábado, às 19 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, em jogo válido pela 10.ª rodada do Brasileirão.

COPA DO BRASIL

A CBF não atendeu o pedido do Santos para que a partida contra o Flamengo, no dia 26 de julho, pelas quartas de final da Copa do Brasil, fosse realizada no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Em ofício encaminhado ao clube santista, a entidade alega que a solicitação foi negada por recomendação da Polícia Militar devido à realização, no mesmo dia e horário, de outro jogo também na capital paulista. A data coincide com o jogo da volta pela segunda fase da Copa Sul-Americana entre Corinthians e Patriotas, da Colômbia, no estádio Itaquerão.