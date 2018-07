Vanderlei festeja ótima atuação contra Chapecoense e projeta vaga na seleção

O goleiro Vanderlei, um dos destaques da vitória do Santos por 1 a 0 diante da Chapecoense, nesta quarta-feira, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, em jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve dois motivos para comemorar. Além do importante passo dado pelo clube na perseguição aos primeiros colocados, fez uma ótima apresentação sob os olhares do preparador de goleiros da seleção brasileira, Cláudio Taffarel, que assistiu à partida das tribunas.

"Importante (ser observado por Taffarel) porque a gente vê que o trabalho está sendo feito, estão observando a gente. Espero ter feito um bom trabalho nos treinamentos que ele observou também e no jogo, que é o mais importante. Acho que é o que procuram observar mais (o jogo) e continuar assim. Sabemos que no Brasil existem grandes goleiros, todos de muita qualidade. Espero, se tiver a oportunidade de ser convocado, fazer o melhor", projetou o goleiro em entrevista ao SporTV.

O volante Emiliano Vecchio também viveu uma noite especial. Depois de meses afastado do elenco pelo treinador Dorival Junior, demitido pela diretoria santista no início de junho, o argentino marcou o gol da vitória em uma jogada espetacular. Aos 15 minutos do segundo tempo, recebeu belo passe de Lucas Lima, limpou o goleiro e bateu forte, sem ângulo.

"Eu vi que o goleiro saiu e driblei. A verdade é que não tinha passe (condições de passar) e bati para o gol. Como no jogo do Atlético (Mineiro) errei, mas nessa ocasião fiz o gol. E o futebol é assim: às vezes te dá, às vezes te tira um pouco", explicou Vecchio.

Vanderlei e Vecchio também enfatizaram a dificuldade que o time terá para superar o próximo adversário no Brasileirão. Neste domingo, às 11 horas, a equipe santista enfrentará o Bahia, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 16.ª rodada. O Santos tem 27 pontos e está em terceiro lugar.