Vanderlei lamenta atuação 'estranha' do Santos após empate

Destaque no empate sem gols entre Santos e Flamengo na quinta-feira, ao realizar pelo menos três importantes defesas, o goleiro Vanderlei deixou a Vila Belmiro preocupado com o desempenho da equipe alvinegra, que, mesmo em casa, jogou muito abaixo do que estava atuando normalmente.

"Fizemos uma partida bem abaixo. O Paulo Victor (goleiro do Flamengo) quase não entrou no jogo, sendo que nós demos muita chance para o adversário. Nosso jogo foi bem distante, sem pressionar no ataque, estávamos estranho", disse o goleiro.

Durante a partida, Vanderlei ficou ligado no que acontecia na partida entre São Paulo e Atlético-MG, no Morumbi. "Vi no placar em determinado momento que o Atlético-MG estava vencendo, mas depois fiquei sabendo que perdeu e por isso saímos do G4. Complicado", lamentou, lembrando que a partida acabou com vitória do time tricolor por 4 a 2.

Embora tenha caído para o quinto lugar, o goleiro garante que o elenco santista não vai se abater e que pretende se recuperar já diante do Coritiba, domingo, no Couto Pereira.

"No Brasileiro é importante pontuar, e isso nós conseguimos. Agora é recuperar o tempo e os pontos perdidos e vencer o Coritiba fora de casa", destacou o goleiro, que estava justamente no Coritiba no início da temporada.