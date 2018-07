Vanderlei lamenta empate do Santos com o Palmeiras: 'Tivemos chances de virar'

O goleiro Vanderlei não deixou de lamentar o empate entre o Santos e o Palmeiras, por 1 a 1, na noite desta quinta-feira. Mandante no estádio do Pacaembu, o time santista saiu atrás no placar e buscou o empate. Mas, na avaliação do jogador, a sua equipe criou oportunidades para buscar a virada no placar, nesta 13ª rodada do Brasileirão.

"Tomamos o gol muito cedo, o que acabou dificultando. O Palmeiras ficou só explorando os contra-ataques, com jogadores de velocidades. Felizmente, conseguimos empatar. Até tivemos chances de virar. Mas levar um ponto em um clássico também é importante", comentou o goleiro, em entrevista ao canal Sportv.

O jogador, que se destacou com boas defesas, principalmente no primeiro tempo, atribuiu o resultado ao equilíbrio do confronto. "Clássico é assim, as duas equipes sempre buscam a vitória. Foi um bom jogo para quem veio assistir. A equipe do Palmeiras também criou bastante", ponderou.

Autor do gol de empate do Santos, Gustavo Henrique deixou o Pacaembu com o coração dividido. Feliz, pelo gol marcador, e triste, pelo empate. "Muito feliz pelo gol, mas infelizmente não conseguimos sair com os três pontos. Foi um bom jogo, as duas equipes procurando gol", comentou.

Insatisfeito com o placar, o zagueiro afirmou que o Santos precisa melhorar para se afastar da zona de rebaixamento - o time é o 15º colocado, apenas duas posições acima da zona da degola. "Precisamos melhorar muito, mas este ainda foi o primeiro jogo nesta volta do Brasileirão. Com o grupo que temos, vamos conseguir coisa boas no campeonato."