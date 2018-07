Vanderlei lesiona a mão em treino e vira dúvida no Santos para domingo

A presença do goleiro Vanderlei na partida do Santos contra o Red Bull Brasil, domingo, no Pacaembu, tornou-se dúvida após o treino desta sexta-feira. O goleiro sofreu uma pancada na mão esquerda quando saía do gol em uma bola aérea e será submetido a exames de raio X para saber a gravidade da lesão. Os resultados devem ser divulgados ainda nesta sexta-feira.

Após o lance, o goleiro deixou o gramado do CT Rei Pelé imediatamente, com o braço esquerdo junto ao corpo, e com ar de preocupação. Se Vanderlei não jogar pelo segunda rodada do Campeonato Paulista, Vladimir é o provável substituto; João Paulo é a terceira opção. John, de 20 anos, é o quarto goleiro, mas ainda não foi inscrito.

Para o jogo de domingo, o Santos terá quatro novidades. O técnico Dorival Júnior confirmou a entrada do volante Leandro Donizete no time titular, na vaga de Renato, além de outros três reforços no banco de reservas. Já foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF os nomes do zagueiro Cleber e dos atacantes Bruno Henrique e Kayke.

O único reforço que ainda não pode estrear é o colombiano Vladimir Hernández, que tem sido elogiado pela comissão técnica. "Jogador importante, inteligente, encontra espaços onde poucos percebem. Já mostrou alguma coisa no primeiro amistoso. Gostaria de tê-lo à disposição o mais rápido possível", disse o treinador.