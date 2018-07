Vanderlei Luxemburgo busca faturar título de peso depois de oito anos

SÃO PAULO - Um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo começará a partir desta quinta-feira um novo caminho ao assumir o comando do Grêmio. Pela primeira vez trabalhando no Rio Grande do Sul, Luxemburgo busca quebrar um tabu de títulos grandes na sua carreira.

Desde o Campeonato Brasileiro de 2004, com o Santos, Vanderlei Luxemburgo não conquista um título de peso no futebol nacional. Depois daquela taça, o técnico foi trabalhar no Real Madrid e na volta comemorou apenas Estaduais em 2006 e 2007, novamente com o Santos, 2008 (Palmeiras), 2010 (Atlético-MG) e 2011 (Flamengo).

Títulos estaduais são pouco para um treinador que trabalha com salários altos para os padrões brasileiros, possui uma grife e conquistou inúmeros títulos grandes nas duas décadas anteriores.

Agora no Grêmio, Luxemburgo tentará não só quebrar um jejum pessoal como do próprio clube também. A equipe gaúcha não vence um título considerado importante no âmbito nacional desde a Copa do Brasil de 2001. De lá para cá, os tricolores comemoraram a conquista da Série B, em 2005, e os Estaduais de 2006, 2007 e 2010.

Nesta temporada, além do Campeonato Gaúcho, o Grêmio terá pela frente a disputa da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Chances para o clube e Luxemburgo quebrarem seus respectivos jejuns. Em nota curta divulgada em seu blog, o treinador afirmou: "Estou muito feliz de ter acertado com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense".