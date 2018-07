Vanderlei Luxemburgo critica árbitro e minimiza risco de demissão

Apesar da eliminação no Campeonato Gaúcho, o técnico Vanderlei Luxemburgo deixou o gramado do Estádio Alfredo Jaconi, na noite de sábado, demonstrando confiança no elenco do Grêmio e na sua permanência no comando da equipe no restante da temporada.

"Confio no meu trabalho, não sou nenhum menino. Não tenho dúvida alguma que disputaremos títulos neste ano. Sacrificamos o time no começo do Gauchão, testamos jogadores, mas temos agora um caminho desenhado", afirmou o treinador.

Para Luxemburgo, o time estava em formação durante o Estadual. E começará a colher frutos nos próximos meses. "Grandes equipes vivem momentos difíceis em sua formação. O Fluminense perdeu a Libertadores e depois ganhou o Brasileiro. O Corinthians antes de ser campeão foi eliminado pelo Tolima. Esses momentos são delicados, mas a certeza do trabalho faz com que você caminhe", disse o técnico, que disse focar agora a Copa Libertadores.

Na quarta-feira, o Grêmio vai enfrentar o Santa Fé, em casa, na partida de ida das oitavas. Uma eliminação ao fim do jogo da volta poderia custar o emprego de Luxemburgo. "Temos um jogo importante na quarta-feira. Quero mostrar para o torcedor que fizemos um jogo de empenho, peço que compareçam na Arena para fazer dela nossa casa. Até agora estamos sempre desconfiados. Temos que nos preparar", convocou.

Mesmo decepcionado pela derrota no segundo turno do Gauchão, Luxemburgo reconheceu o bom futebol do Juventude, mas reclamou de dois gols anulados pela arbitragem. Em um deles, Vargas estava em posição de impedimento, segundo o árbitro. E, no outro, Barcos teria feito falta antes de marcar.

"Tivemos dois gols legais anulados. Analisando assim, foi uma injustiça. Sendo jogo decisivo, isso é uma grande injustiça. O Juventude vem fazendo uma campanha muito boa, tirando os gols anulados. Faz parte do jogo. Nos empenhamos, foi um dos melhores jogos que tivemos, mas perdemos", lamentou o técnico.