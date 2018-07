Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Grêmio

PORTO ALEGRE - O Grêmio anunciou na tarde desta terça-feira, 21, a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Segundo nota divulgada pelo site oficial do clube gaúcho, o treinador será anunciado oficialmente nesta quinta-feira, um dia depois do Gre-Nal válido pelo Campeonato Estadual. O namoro da diretoria do Grêmio com o treinador, demitido do Flamengo há duas semanas, começou segunda-feira, quando o clube demitiu Caio Júnior.

O empresário de Luxemburgo, Gilmar Veloz, se reuniu com a direção gremista em Porto Alegre e fechou contrato até 31 de dezembro de 2012. O técnico estava de férias no Sul do País.

O Grêmio demitiu Caio Júnior após derrota do time para o São José. Caio Júnior comandou a equipe durante oito partidas, acumulando três derrotas, quatro vitórias e um empate. "Apostamos em um nome novo que, infelizmente, não deu certo", afirmou Paulo Pelaipe, diretor-executivo de futebol do Grêmio, logo após a demissão na segunda-feira.

Caio Júnior também estava muito pressionado pela torcida tricolor, que não via no time um padrão de jogo claro.

Apesar da contratação, quem comandará o Grêmio interinamente no clássico com o Internacional nesta quarta-feira, válido pelas quartas-de final da Taça Piratini, é o auxiliar-técnico Roger Machado.