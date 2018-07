Vanderlei Luxemburgo exalta seu papel em vitória do Flamengo

Depois de duas derrotas seguidas, o Flamengo reencontrou o caminho da vitória neste domingo, quando fez 1 a 0 no Corinthians, no Maracanã, pela segunda rodada do returno do Brasileirão. Depois do jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez questão de exaltar o próprio trabalho para que o time rubro-negro se reencontrasse com os bons resultados.

"Claro que estudo o adversário. Procurei ver como o Corinthians atua e trabalhei em cima disso, mas a grande eficiência do Flamengo foi voltar a sua característica. A marcação começou forte com o Eduardo e o Alecsandro. O meio-campo marcando, facilita a vida da zaga", disse o treinador, cobrando dedicação de todo o time.

Ao falar da equipe, aliás, Luxemburgo fez questão de ressaltar exatamente o trabalho de grupo, reforçando a necessidade da entrega coletiva. "No futebol, temos que falar sempre 'nós'. E nós ganhamos o jogo. Quando você coloca o 'eu', é egoísta. Se somarmos, a equipe vai ficar forte. Falo sempre com eles que temos que conjugar o verbo na primeira pessoa do plural, colocando o rabo no chão."

Apesar do pedido sempre pelo "nós", Luxemburgo não esqueceu do "eu" ao comentar a escalação do time. "A equipe que encontrei tem ajustado bem", analisou. "Encontrei um time de acordo com as características dos jogadores. É possível jogar na sua característica contra uma equipe técnica e vencer."