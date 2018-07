Vanderlei Luxemburgo exalta vitória gremista e prevê trio ofensivo

PORTO ALEGRE - A vitória por 3 a 1 sobre o Pelotas na noite de quarta-feira empolgou Vanderlei Luxemburgo. Motivado pelo bom resultado fora de casa, o técnico já projeta escalar o Grêmio com três atacantes na próxima rodada do Campeonato Gaúcho, no sábado, contra o Caxias, na Arena Grêmio.

"Foi uma vitória merecida", comentou o treinador, que minimizou o gol sofrido no segundo tempo. "Tomamos um gol em função do Biteco não ser lateral. É algo compreensível. Ele é meia", justificou. "Vamos ver o que podemos fazer no sábado. Há a possibilidade de jogarmos com três atacantes para ver como o time vai se sair".

A escalação de um trio ofensivo tem por objetivo testar a equipe para o confronto decisivo contra o Fluminense, no dia 10 de abril, pela Copa Libertadores. A partida deve definir a classificação dos brasileiros no embolado Grupo 8 da competição sul-americana.

"Se falar que não estou pensando no Fluminense, estou mentindo. Tenho de pensar lá e no Gaúcho, afinal, queremos classificar", admitiu o treinador, que lamentou a suspensão de Elano no fim de semana. "É uma pena o Elano estar suspenso, poderia ter consistência. Posso usar o Marco Antonio ou o Kleber", afirmou, sem dar pistas sobre a escalação para o sábado.