Vanderlei Luxemburgo fica 'muito satisfeito' com goleada do Fla

Não foi só a torcida do Palmeiras que vibrou com a goleada que o Flamengo impôs sobre o Vitória, por 4 a 0, sábado à noite, em Manaus, deixando os baianos muito perto da Série B. Como não poderia ser diferente, o técnico Vanderlei Luxemburgo também ficou muito contente não só como o resultado, mas principalmente com a atuação da equipe carioca na Arena Amazônia.

"Estávamos vindo de dois resultados ruins, mas hoje (sábado) a equipe voltou a mostrar um futebol competitivo, aguerrido, o que nos tirou da zona de perigo. Então, eu saio muito satisfeito com o que foi apresentado hoje aqui em Manaus", afirmou Luxemburgo, após a partida.

O treinador destacou principalmente as opções que o elenco lhe deu neste fim de temporada. "Coloquei o (lateral-esquerdo) Anderson Pico na lateral direita, o (meia) Mugni um pouco mais por trás, coloquei o Erazo para jogar e é jogador de seleção da América do Sul (Equador). Não é porque ele tem uma infelicidade em um jogo que ele não tem potencial. Vale a pena experimentar, temos que experimentar esses jogadores", apontou.

Na última rodada, o Flamengo pega o Grêmio, fora de casa, em jogo que pode não valer nada para as duas equipes - os gaúchos deixam de brigar pela Libertadores em caso de vitória do Corinthians neste domingo. Para este jogo, em Porto Alegre, Luxemburgo admite escalar reservas.

"Vou conversar com os jogadores. Vamos chegar cedo no Rio e vamos ver como iremos fazer para montar o time da última rodada, já também planejando a próxima temporada. Eu posso fazer algumas mudanças. Vamos fazer uma análise bem coerente, de produtividade, participação, formatação da equipe, perfil psicológico do grupo, tudo isso será analisado."