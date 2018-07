Vanderlei Luxemburgo pede descanso ao Flamengo até domingo

HORIZONTE - Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, após a vitória por 3 a 0 diante do Horizonte, na última quarta-feira à noite, no Ceará, o Flamengo pensa agora na decisão da Taça Rio, contra o Vasco. Para entrar em campo com condições de vencer a partida e garantir o título carioca, já que a equipe venceu a Taça Guanabara, Vanderlei Luxemburgo pediu descanso aos jogadores até domingo.

"Temos um clássico domingo que decide a Taça Rio. Se ganhar, o Flamengo será campeão carioca. Pensamos na logística de ficar em Fortaleza. É importante recuperar os jogadores e fazer o "pijama training" (descanso). Eles vão ter que deixar para beijar a esposa só no domingo, depois do jogo", declarou.

Apesar das críticas sofridas pelo futebol apresentado pela equipe, o Flamengo segue invicto na temporada, avançando na Copa do Brasil e está a uma vitória do título estadual. Este retrospecto fez com que o treinador elogiasse a maturidade do grupo, principalmente na vitória da última quarta.

"Fizemos um resultado com propriedade. Empatamos com o Horizonte no primeiro jogo, depois ganhamos do Fluminense nos pênaltis. Mesmo assim chegamos para jogar aqui sob pressão. Jogar um jogo mal jogado complica, tira qualquer time de uma competição. Buscamos o resultado, pois precisávamos. A equipe está madura, crescendo. A partir do segundo gol, definimos o resultado e pude poupar alguns jogadores. Acho que o Flamengo mereceu o resultado", acrescentou.

Já o volante Willians deixou o campo festejando o fato de ter marcado um golaço. Após receber a bola no círculo central, o jogador avançou em velocidade, passou por dois adversários e ainda driblou o goleiro antes de tocar para as redes. Com isso, ele ainda comemorou o fim de um jejum de mais de 30 partidas sem marcar.

"Poxa, tem muito tempo mesmo que não marco um gol, desde 2009. Graças a Deus pude fazer uma boa jogada e ajudar o Flamengo a sair com a vitória e com a classificação. Mas não me inspirei no Messi, não", brincou Willians, lembrando que, horas mais cedo, o astro do Barcelona marcou um gol de forma semelhante na vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid, na casa do rival, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Na ocasião, o argentino também driblou vários rivais em progressão e tocou com categoria na saída do goleiro Casillas.

"Eu recebi a bola e eles (zagueiros) foram abrindo. Vi o espaço e fui avançando. No final deu tudo certo e consegui marcar um belo gol", concluiu Willians.

