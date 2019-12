Vanderlei Luxemburgo quer montar Palmeiras ofensivo em 2020

O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não teve contato com o elenco do Palmeiras, mas já projeta montar a equipe de forma ofensiva em 2020. O treinador de 67 anos foi contratado na semana passada e comandará o time alviverde pela quinta vez na carreira. O vínculo assinado vai até o fim de 2021.

O primeiro jogo do Palmeiras sob o comando de Luxemburgo em 2020 será na Flórida Cup, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos. Em 15 de janeiro, a equipe alviverde enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia. No dia 18, encara o New York City, dos Estados Unidos.

"Montar a equipe vai ser de acordo com o elenco que a gente vai ter, vendo as características dos jogadores. Vamos planejar em cima disso. Claro que vou montar direcionado para o meu pensamento, que é de uma equipe mais ofensiva, jogando no campo do adversário, mais proativa. No momento, o pessoal vem falando de reativa e proativa, então é uma equipe mais proativa e buscando o jogo sempre", disse Luxemburgo, em entrevista à organização da Flórida Cup.

A primeira passagem de Luxemburgo pelo Palmeiras foi entre 1993 e 94. Voltou em 95 e 96 e em 2002. Já a última passagem tinha sido entre 2008 e 2009. No total, o técnico conquistou sete títulos no clube alviverde: Campeonato Paulista em 1993, 94, 96 e 2008; Rio-São Paulo em 93 e Campeonato Brasileiro em 93 e 94.

"Quinta vez aqui é legal. É um sinal de que estou vivo. Ninguém vai cinco vezes em uma empresa trabalhar, é difícil. É sinal de que o pessoal gosta do meu trabalho e marcou bastante minha passagem sempre pelo clube. Espero que desta vez faça um bom trabalho. Não sei se dá pra repetir, pois a gente vai ficando velho (risos), mas tomara que fique bastante tempo desta vez no Palmeiras", afirmou Luxemburgo.

O elenco do Palmeiras se reapresenta no dia 6 de janeiro, na Academia de Futebol. O treinador exaltou a preparação que a equipe terá no início de 2020. O primeiro jogo oficial será no dia 22 de janeiro, contra o Ituano, pela estreia do Campeonato Paulista.

"As pré-temporadas hoje são inteligentes. Você não tem que ter custo e tem que ter receita. E a Florida Cup é um atrativo para se começar a exposição da marca, patrocinadores, uma série de coisas importantes... Acho que iniciar a pré-temporada tendo o início aqui no Brasil e um segundo momento fora do país, em uma competição que pode estar todo mundo olhando, é muito bom", comentou Luxemburgo.

"A pré-temporada, quando você inicia, tem como um dos fatores importantes você estar com todos juntos, não só jogadores, mas comissão técnica também, o conhecimento de cada um... Quando se troca um técnico, para passar todo o conhecimento, ter o relacionamento, é importante estar junto o tempo todo", acrescentou.