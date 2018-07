Vanderlei Luxemburgo recebe 10 jogadores do Flamengo em Sucre

SUCRE - O grupo do Flamengo já está completo em Sucre para o primeiro duelo da fase preliminar da Libertadores contra o Real Potosí, quarta-feira, em Potosí. Os dez jogadores que participaram da estreia da equipe no Campeonato Carioca - a vitória por 4 a 0 sobre o Bonsucesso, no sábado - desembarcaram na Bolívia nesta segunda e já vão treinar nesta tarde.

Os jogadores que chegaram na manhã desta segunda-feira em Sucre foram: Paulo Victor, Marllon, João Felipe, Magal, Maldonado, Camacho, Bottinelli, Thomás, Lucas e Jael. "Foi tudo tranquilo. Estamos felizes por estar aqui, prontos para ajudar o Flamengo. Fizemos uma grande partida pelo Estadual e queremos repetir isso na Bolívia", disse o goleiro Paulo Victor.

Promessa das categorias de base, o atacante Lucas admitiu que nem imaginava participar da Libertadores pelo Flamengo. "Estou muito feliz em realizar esse sonho. Não esperava subir e já estou no grupo que disputa a Libertadores. Tenho que agradecer muito a todos que me ajudaram", afirmou.

Na última segunda-feira, 15 jogadores do Flamengo seguiram para a Sucre, onde se preparam para o duelo em Potosí. O zagueiro Alex Silva se recusou a viajar e foi afastado pela presidente Patrícia Amorim. Assim, a equipe vai fazer a reta final da sua preparação para o jogo com o Real Potosí com 25 atletas. Confira a lista completa:

Goleiros: Felipe, Paulo Victor e Cesar.

Zagueiros: David, Welinton e Marlon.

Laterais: Léo Moura, Junior Cesar, João Felipe e Magal.

Volantes: Airton, Muralha, Luiz Antonio, Willians, Maldonado e Camacho.

Meias: Renato, Ronaldinho Gaúcho, Bottinelli e Thomás.

Atacantes: Negueba, Deivid, Itamar, Lucas e Jael.