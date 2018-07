Vanderlei Luxemburgo se acerta com o Sport e assume o time no Brasileiro

O Sport anunciou nesta segunda-feira acordo com o técnico Vanderlei Luxemburgo para comandar o clube pernambucano no restante desta temporada. O novo treinador do time rubro-negro, que deverá chegar a Recife nesta terça-feira e já acompanhar o treino da equipe, comemorou a oportunidade de trabalhar no futebol nordestino pela primeira vez na carreira. Em mensagem publicada no site oficial do clube, Luxemburgo comemorou o acerto.

"É uma grande oportunidade. Minha primeira vez no Nordeste, um grande momento profissional. Vou levar o meu conhecimento a um grande clube. Vou trabalhar visando a conquista do Brasileiro. Assisti a alguns jogos do Sport, que tem jogadores experientes e que mescla com jovens", destacou o novo técnico.

Pentacampeão brasileiro como treinador, o carioca de 65 anos demonstrou bastante entusiasmo com o acerto e ressaltou a importância da torcida rubro-negra para o sucesso de seu trabalho. "Sempre foi muito difícil jogar contra o Sport na Ilha. Tem uma magia especial aí. Essa magia tem de existir sempre a nosso favor. Se das 38 rodadas do Brasileirão, em 19 vamos atuar na Ilha, é uma vantagem a nosso favor", completou.

O último trabalho de Vanderlei Luxemburgo havia sido no Tianjin Quanjian, da China. Mas a passagem do brasileiro no futebol chinês foi rápida e conturbada. O treinador não conseguiu bons resultados e foi demitido após seis meses de contrato, tendo de entrar numa briga com a diretoria do clube para receber a multa rescisória prometida.

Luxemburgo teve passagens vitoriosas por Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Santos. Entre os anos de 1998 e 2000, ele comandou a seleção brasileira. Depois, em 2005, teve sua principal experiência internacional à frente do Real Madrid.

Vaga na Copa do Brasil em disputa

A estreia de Luxemburgo será contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para avançar, o Sport precisa vencer o duelo com o Botafogo nesta quarta-feira, no Recife, por 1 a 0. Caso sofra gols, o time pernambucano deverá impor uma vantagem de dois ou mais gols no adversário para obter a vaga.

No Campeonato Brasileiro, o primeiro comprimosso com o novo treinador será no final de semana, quando o Sport visita o Avaí, domingo, às 11h, na Ressacada. Na última rodada, o time do Recife conseguiu um importante resultado, ao virar o jogo contra o Grêmio após estar perdendo por 2 a 0.