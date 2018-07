Vanderlei Luxemburgo testa Egídio e Wanderley no Flamengo

RIO - O técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu mudanças no time do Flamengo no treino desta segunda-feira, em preparação para o jogo contra o Ceará, na quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O treinador voltou a testar Egídio na lateral esquerda, enquanto Léo Moura retornou para a lateral direita, após ficar afastado do time por 15 dias, por conta de uma lesão no joelho. Na zaga, David recuperou sua vaga, depois de cumprir suspensão no jogo de ida, no Engenhão. Ronaldo Angelim voltou para a reserva. Welinton completará a defesa.

No ataque, Luxemburgo sacou Deivid e escalou Wanderley entre os titulares. O atacante marcou o único gol do Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Ceará, na semana passada. Se mantiver a formação desta segunda, o técnico mandará a campo: Felipe: Léo Moura, David, Welinton e Egídio; Willians, Renato, Bottinelli e Thiago Neves; Ronaldinho e Wanderley.

Em desvantagem no confronto, o Flamengo precisa vencer o Ceará por dois gols de diferença, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para avançar à semifinal. A delegação carioca embarca para a capital cearense ainda nesta segunda.